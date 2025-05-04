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«Локомотив-К» — «Динамо-Ак Барс»: текстовая онлайн-трансляция Кубка России по волейболу

«Локомотив-К» — «Динамо-Ак Барс»: текстовая онлайн-трансляция Кубка России по волейболу
ЖВК «Локомотив К»
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Сегодня, 4 мая, в Санкт-Петербурге состоится финал Кубка России по волейболу — 2025. Золотые медали разыграют волейболистки «Локомотива-К» и «Динамо-Ак Барс».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры между калининградским и казанским клубами. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Кубок России (ж) . Финал
04 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Локомотив К
Калининград
Не начался
Динамо-Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в полуфинале соревнований ЖВК «Локомотив-К» переиграл ЖВК «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:19). «Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» со счётом 3:0 (27:25, 25:16, 25:18).

В воскресенье также состоится матч за бронзовые медали Кубка России по волейболу. «Заречье-Одинцово» (Московская область) и «Ленинградка» (Санкт-Петербург) начнут игру в 15:00 мск.

Турнирная таблица Кубка России по волейболу - 2025 среди женщин
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