Кто выиграет Кубок России — 2025 среди женских команд?

Сегодня, 4 мая, в Санкт-Петербурге состоится финал Кубка России по волейболу — 2025. Золотые медали разыграют волейболистки «Локомотива-К» и «Динамо-Ак Барс».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать победу одной из двух команд.

Игра между калининградским и казанским клубами начнётся в 18:00 по московскому времени. Напомним, в полуфинале соревнований ЖВК «Локомотив-К» переиграл ЖВК «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:19). «Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» со счётом 3:0 (27:25, 25:16, 25:18).

Сегодня также состоится матч за бронзовые медали Кубка России по волейболу. «Заречье-Одинцово» (Московская область) и «Ленинградка» (Санкт-Петербург) начнут игру в 15:00 мск.