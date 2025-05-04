Волейболистки «Заречья-Одинцово» обыграли «Ленинградку» в матче за третье место КР
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Волейболистки подмосковного «Заречья-Одинцово» обыграли «Ленинградку» в матче за третье место Кубка России по волейболу — 2025. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:27, 25:17, 25:14, 21:25, 15:9).
Кубок России (ж) . Матч за 3-е место
04 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 2
Ленинградка
Санкт-Петербург
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Максимова, Бровкина
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Дороничева, Косачева, Малыгина, Перова
Сегодня, 4 мая, также состоится матч за золотые медали Кубка России. «Локомотив» (Калининград) и «Динамо-Ак Барс» (Казань) начнут игру в 18:00 по московскому времени.
Напомним, в полуфинале соревнований «Локомотив» переиграл «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:19), а «Динамо-Ак Барс» обыграло «Ленинградку» со счётом 3:0 (27:25, 25:16, 25:18). Действующим победителем турнира является «Динамо-Ак Барс».
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