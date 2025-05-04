Волейболистки «Заречья-Одинцово» обыграли «Ленинградку» в матче за третье место КР

Волейболистки подмосковного «Заречья-Одинцово» обыграли «Ленинградку» в матче за третье место Кубка России по волейболу — 2025. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:27, 25:17, 25:14, 21:25, 15:9).

Сегодня, 4 мая, также состоится матч за золотые медали Кубка России. «Локомотив» (Калининград) и «Динамо-Ак Барс» (Казань) начнут игру в 18:00 по московскому времени.

Напомним, в полуфинале соревнований «Локомотив» переиграл «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:19), а «Динамо-Ак Барс» обыграло «Ленинградку» со счётом 3:0 (27:25, 25:16, 25:18). Действующим победителем турнира является «Динамо-Ак Барс».