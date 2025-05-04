«Локомотив» в пяти сетах одолел «Динамо-Ак Барс» в финале Кубка России по волейболу

Волейболистки калининградского «Локомотива» в пяти сетах обыграли «Динамо-Ак Барс» из Казани в финальном матче Кубка России по волейболу — 2025. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:12, 23:25, 25:15, 20:25, 15:10).

Напомним, в полуфинале соревнований «Локомотив» переиграл «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:19), а «Динамо-Ак Барс» обыграло «Ленинградку» со счётом 3:0 (27:25, 25:16, 25:18).

Ранее состоялся матч за бронзовые медали Кубка России. Волейболистки «Заречья-Одинцово» обыграли «Ленинградку» в матче за третье место соревнований. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:27, 25:17, 25:14, 21:25, 15:9).