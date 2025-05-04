Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Локомотив» в пяти сетах одолел «Динамо-Ак Барс» в финале Кубка России по волейболу

«Локомотив» в пяти сетах одолел «Динамо-Ак Барс» в финале Кубка России по волейболу
Комментарии

Волейболистки калининградского «Локомотива» в пяти сетах обыграли «Динамо-Ак Барс» из Казани в финальном матче Кубка России по волейболу — 2025. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:12, 23:25, 25:15, 20:25, 15:10).

Кубок России (ж) . Финал
04 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Локомотив К
Калининград
Окончен
3 : 2
Динамо-Ак Барс
Казань
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Белоглазова, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Напомним, в полуфинале соревнований «Локомотив» переиграл «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:19), а «Динамо-Ак Барс» обыграло «Ленинградку» со счётом 3:0 (27:25, 25:16, 25:18).

Ранее состоялся матч за бронзовые медали Кубка России. Волейболистки «Заречья-Одинцово» обыграли «Ленинградку» в матче за третье место соревнований. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:27, 25:17, 25:14, 21:25, 15:9).

Материалы по теме
Не все довольны новым форматом Кубка России по волейболу. Какие есть плюсы и минусы?
Не все довольны новым форматом Кубка России по волейболу. Какие есть плюсы и минусы?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android