Котикова стала серебряным призёром Лиги чемпионов, «Вакифбанк» Марковой упустил бронзу

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4 мая состоялись финальные игры женской Лиги чемпионов. Победителем турнира второй год подряд стал итальянский волейбольный клуб «Имоко Конельяно». В финале команда одержала победу над «Савино Дель Бене» (Скандиччи), где играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова.

Встреча между финалистами завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:19). Котикова принесла команде 1 очко, Антропова – 14 очков. Самым результативным игроком матча стала Изабелла Хок из «Конельяно». Шведка набрала 21 очко.

В борьбе за бронзовые медали турецкий «Вакифбанк», за который выступает Марина Маркова, проиграл «Веро Воллей». Матч завершился со счётом 3:1 (25:15, 25:19, 23:25, 25:18) в пользу итальянок. Россиянка принесла команде 16 очков.