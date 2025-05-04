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«Мы понимали, что это шанс». Главный тренер «Локомотива» – о победе в финале Кубка России

«Мы понимали, что это шанс». Главный тренер «Локомотива» – о победе в финале Кубка России
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал победу команды в финале женского Кубка России. Калининградки переиграли казанское «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:2 (25:12, 23:25, 25:15, 20:25, 15:10).

Кубок России (ж) . Финал
04 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Локомотив К
Калининград
Окончен
3 : 2
Динамо-Ак Барс
Казань
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Белоглазова, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

«Мы понимали, что это шанс: и вчерашняя игра, и сегодняшний матч, надо его брать на 100%, поэтому здесь, наверное, в этом плане с психологией надо поработать ещё.

Нам противостоит одна из лучших команд российского волейбола, хорошо укомплектованная. У них тоже свои максимальные задачи, тоже должны быть везде первыми. Поэтому здесь наша задача была выдержать этот натиск оппонентов, при этом сохранить свои наработки и не свалиться в психологическую яму», – сказал Воронков пресс-службе ВФВ.

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