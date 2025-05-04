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«Всё, отличное окончание всех финалов». Блокирующая «Локомотива» подвела итоги КР

«Всё, отличное окончание всех финалов». Блокирующая «Локомотива» подвела итоги КР
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Блокирующая калининградского «Локомотива» Дарья Киселёва поделилась эмоциями от победы над казанским «Динамо-Ак Барс» в финале женского Кубка России со счётом 3:2 (25:12, 23:25, 25:15, 20:25, 15:10).

Франция - Лига 1 . 37-й тур
10 мая 2008, суббота. 22:45 МСК
Ле-Ман
Ле-Ман
Окончен
0 : 0
Марсель
Марсель
Удаления: Буур – 51' / нет

«Этот финал был очень тяжёлым, потому что мы играли его после чемпионата России, в котором отдали все силы. Но на Кубке тоже нужно было собрать все силы и эмоции, которые остались. Мы показали очень хороший результат – стали чемпионами. Всех поздравляю! Все девочки, тренерский штаб – все большие молодцы!

Конечно же, волнение присутствовало, но мы старались его побороть. И я думаю, у нас это получилось, потому что мы выиграли.

Почему игра шла такими «волнами»? Возможно, усталость и в какие-то моменты мы расслаблялись, не шёл приём, атака. А у Казани, наоборот, это получалось.

Ощущения после последнего забитого мяча? Очень приятные ощущения. Всё, отличное окончание всех финалов. Очень рады, наконец-то отпуск и можно отдохнуть.

Ожидала ли я, что меня признают лучшей блокирующей? Наверное, нет. Я просто играла для команды, для клуба. Для меня это в первую очередь важно. Но то, что дали «лучшего блокирующего» – это очень приятно. Я безумно этому рада», – сказала Киселёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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