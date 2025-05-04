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Результаты матчей Кубка России по волейболу — 2025 среди женщин на 4 мая

Результаты матчей Кубка России по волейболу — 2025 среди женщин на 4 мая
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Сегодня, 4 мая, в Санкт-Петербурге продолжилась финальная часть Кубка России по волейболу — 2025. Состоялись матчи за золото и бронзовые медали турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России по волейболу — 2025 4 мая:

Матч за 3-е место:

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:2 (25:27, 25:17, 25:14, 21:25, 15:9).

Финал:

«Локомотив» (Калининград) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 3:2 (25:12, 23:25, 25:15, 20:25, 15:10).

Отметим, что калининградский «Локомотив» впервые выиграл Кубок России. Ранее подопечные Андрея Воронкова выиграли золото чемпионата России.

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