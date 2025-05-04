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Итальянская «Новара» продлила контракт с Татьяной Толок до 2027 года

Итальянская «Новара» продлила контракт с Татьяной Толок до 2027 года
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Итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара) продлил контракт с россиянкой Татьяной Толок до 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

22-летняя спортсменка вошла в состав команды перед началом сезона-2024/2025 и помогла «Новаре» завоевать Кубок ЕКВ. Изначально контракт со спортсменкой был рассчитан до 2026 года, но клуб решил продлить сотрудничество не на один, а сразу на два сезона.

«Татьяна оказала влияние на чемпионат Италии, которому в последние годы мало равных. Я думаю, что это уже многое говорит о ценности девушки, которая, не будем забывать, ещё очень молода и по этой причине также имеет большой потенциал для совершенствования.

Я также хотел бы подчеркнуть ещё один аспект, а именно тот факт, что на человеческом уровне она доказала, что является исключительной девушкой, командным игроком настолько, что она адаптировалась, в силу необходимости, даже к игре в другой роли, чем та, к которой она привыкла. У неё есть важные технические и человеческие ценности. Я уверен, что они сделают её настоящим чемпионом, и для нас важно иметь возможность рассчитывать на неё ещё два сезона», – сказал генеральный директор «Новары» Энрико Марчиони.

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