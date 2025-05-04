«Бесконечно счастлива». Капитан «Заречья-Одинцово» — о бронзе Кубка России

Капитан подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» Ольга Бирюкова поделилась эмоциями от победы над «Ленинградкой» со счётом 3:2 (25:27, 25:17, 25:14, 21:25, 15:9) в матче за бронзу женского Кубка России. Встреча прошла на домашней площадке санкт-петербургского клуба.

«Конечно, игра была опять эмоциональная, зрелищная. И по закону жанра за бронзу снова боролись с «Ленинградкой». Сегодня мы доказали, что сильнее. Мы отдали последние силы и эмоции в этом матче и вышли победителями в этом нелёгком бою!

Я бесконечно счастлива, что у нас получилось! Всех люблю!» – сказала Бирюкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.