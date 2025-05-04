40 очков Мусэрского помогли «Сантори» одержать победу в 1-м матче финала чемпионата Японии

В Японии прошёл первый матч финальной серии мужского национального чемпионата. «Сантори Санбёрдз», за который выступает россиянин Дмитрий Мусэрский, одержал победу над «Джтект Стингс» на тай-брейке со счётом 3:2 (21:25, 21:25, 26:24, 32:30, 26:24).

Российский диагональный принёс команде 40 очков: 31 очко он набрал в атаке, восемь на блоке, одно на подаче.

Второй матч финальной серии между командами состоится 5 мая, третий – 6 мая.

36-летний Мусэрский выступает за японский клуб с 2018 года. За это время его команда трижды становилась чемпионом Японии: в сезоне-2020/2021, в сезоне-2021/2022 и в сезоне-2023/2024.