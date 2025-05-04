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Терзич высказался о поражении в финале КР и подвёл итоги сезона для «Динамо-Ак Барс»

Терзич высказался о поражении в финале КР и подвёл итоги сезона для «Динамо-Ак Барс»
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Главный тренер казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич рассказал о поражении в финальном матче Кубка России от калининградского «Локомотива» — 2:3 (12:25, 25:23, 15:25, 25:20, 10:15), а также обозначил цель на следующий сезон.

Кубок России (ж) . Финал
04 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Локомотив К
Калининград
Окончен
3 : 2
Динамо-Ак Барс
Казань
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Белоглазова, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

«Просто «Локомотив» лучше играет последний период. Они завоевали чемпионат. Я сказал, что это 100-процентно заслуженно, сегодня то же самое. Видно было, что они лучше играют и на лучшем уровне, чем мы.

У нас целью сезона была команда, можно так сказать. Много игроков, которые сидели на скамейке, более-менее играли и играли хорошо. Сейчас мы в такой ситуации – у нас замены практически нет, и это было большой проблемой: Мартинес – первая, потом Реброва, потом и Королёва сломала руку. Это не алиби, я уже сказал, что «Локомотив» заслуженно выиграли. Поздравляю их с победами. Цель на следующий сезон, чтобы казанское «Динамо» снова было чемпионом», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ.

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