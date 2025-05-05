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Доигровщица «Локомотива» Воронкова: во второй раз мы доказали, что сильнее и что можем всё

Доигровщица «Локомотива» Воронкова: во второй раз мы доказали, что сильнее и что можем всё
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Доигровщица калининградского «Локомотива» Ирина Воронкова подвела итоги сезона и прокомментировала победу над «Динамо-Ак Барс» в финале женского Кубка России.

«Во второй раз мы доказали, что мы сильнее и что можем всё. Я поздравляю клуб, свою команду, тренерский штаб. Это невероятно. Семь лет мы ждали, терпели. Было отчаяние, много поражений, но мы работали. Это долгожданный ответ той работе, которую мы сделали.

Это тяжёлый кубок. Хочу сказать спасибо Казани. Пять партий достойной игры. Девочки молодцы, боролись до конца. Но мы показали характер, что у нас есть стержень и что мы — команда.

Я хочу сказать спасибо большое болельщикам и всем, кто смотрел на нас у экранов. Мы вас очень любим. Это очень хороший конец сезона», — приводит слова Воронковой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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