«Он играл через боль». Главный тренер «Белогорья» — о бронзе ЧР и травме Цзининя

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков прокомментировал третье место команды в чемпионате России, а также рассказал о травме, которую скрывал легионер Чжан Цзининь.

«Конечно, хотелось улучшить прошлогодний результат. Но, к сожалению, помешала череда травм. Против Питера в полуфинале мы играли со сломанным Джаном и с больным Аль Хачдади. Понятно, что эти два легионера должны нести на себе основную нагрузку. Когда они травмированы, уровень, конечно, падает. Было видно, что Чжан не может переиграть ни по высоте, ни по силе — в санкт-петербургском «Зените» играют мастодонты. Но нам не хватило-то чуть-чуть. Пары очков в равных концовках. Поэтому немножечко осадочек есть. С другой стороны, на сегодняшний день, наверное, третье — наше законное место.

Чжан не был готов. И мы выяснили, что у него серьёзные проблемы с коленом уже после того, как игры закончились. Он выступал через боль. Именно поэтому он полностью пропустил бронзовую серию с «Динамо-ЛО». Сейчас под вопросом его выступление в кубковых матчах. Ему нужно время. У нас есть пара дней в запасе.

Китайцы такие люди — они молчат и работают. Только когда мы его уже начали допрашивать, он признался, что у него болит колено. Поехали на МРТ, начали исследовать всё. Выяснилось, что действительно травма. И непростая», — приводит слова Волкова «БО Спорт».