Дмитрий Мусэрский стал чемпионом Японии в 4-й раз. За два матча финала он набрал 61 очко
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Клуб «Сантори», за который выступает россиянин Дмитрий Мусэрский, стал чемпионом Японии. Во второй встрече финальной серии команда со счётом 3:0 обыграла «Стингс».
Российский диагональный стал самым результативным игроком матча, набрав 21 очко и показав 50% реализации атак. В сумме за две встречи на счету Мусэрского 61 очко. Однако MVP финала признали доигровщика Рана Такахаси.
Для россиянина это четвёртый чемпионский титул вместе с «Сантори» (2021, 2022, 2024, 2025). Мусэрский защищает цвета этого клуба с 2018 года. В следующем сезоне в составе «Сантори» будет два россиянина — к Мусэрскому присоединится доигровщик Егор Клюка.
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