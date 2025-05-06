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Кубок России — 2025, волейбол: расписание игрового дня 6 мая

Кубок России — 2025, волейбол: расписание игрового дня 6 мая
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Сегодня, 6 мая, пройдут первые матчи группового этапа Кубка России — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Кубок России — 2025, мужчины. Групповой этап, 1-й тур. Расписание 6 мая (время — мск):

  • 16:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит»(Санкт-Петербург).
  • 19:00. «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Казань).

С 6 по 8 мая 2025 года в Казани состоится групповой этап «Финала шести» мужского Кубка России по волейболу — 2025. 6, 7 и 8 мая пройдут матчи группового этапа. Полуфиналы состоятся в субботу, 10 мая, а финальные встречи – 11 мая.

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