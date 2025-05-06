Алекно рассказал, что повлияло на победу сборной России по волейболу на Олимпиаде-2012

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно вспомнил финал ОИ-2012 по волейболу, когда сборная России завоевала золото, проигрывая по сетам 0-2 Бразилии.

— Прошло много лет, и сейчас это нереально — окунуться в те эмоции. Но эта победа дорогого стоит. С равнодушным спокойствием об этом не могу говорить.

— Какие детали перевернули ту игру? Вы точно знаете две-три, благодаря которым игра перевернулась и повернула всю историю вспять. Я думаю, что и бразильцы сами не поняли, что произошло.

— Если взять техническую часть этой победы, то она началась с Александра Волкова и Сергея Тетюхина. Александр поставил самый значимый блок в своей карьере, который помог выиграть партию. Сергей Тетюхин, повторюсь фразой из фильма «Больше чем золото», вышел и спас. Любой другой бы вышел на его место, и, я думаю, при счёте 22:19 медаль бы была у нас другой пробы. Потом там говорят о замене, она уже потом добила. Добила бразильцев, дезориентировала. Поэтому основная деталь этой победы — это команда сборной России, которая состояла из настоящих мужиков, с многочисленными лидерами в ней, с верой в победу. Потому что без веры именно в финале тяжело было бы биться до конца. То, что они и сделали, — приводит слова Алекно ТАСС.