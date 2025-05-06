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Алекно: после Олимпиады Путин сделал мне замечание по поводу поведения на играх

Алекно: после Олимпиады Путин сделал мне замечание по поводу поведения на играх
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно рассказал о замечании президента России Владимира Путина, которое тот получил после ОИ-2012. Так специалист ответил на вопрос о значимости мата в своей жизни.

— Тренеры — довольно эмоциональные люди. В вашем случае я такого не слышал, но допускаю, что периодически что-то может вырваться. Бывает и нецензурная лексика. В России сейчас за мат в общественных местах предложили увеличить штраф с 1 тысячи до 10 тысяч рублей. Как относитесь к ненормативной лексике в спорте?
— Отношусь к ней положительно. Я разговариваю на ней, когда это необходимо. Поэтому после Олимпиады Владимир Владимирович Путин сделал мне замечание по поводу того, как я веду себя на играх. Это неотъемлемая часть эмоций, особенно у тренера. Штрафы? Зарабатывать надо больше, чтобы спокойно разговаривать на том, что у тебя внутри, — на русском языке, — приводит слова Алекно ТАСС.

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