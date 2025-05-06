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Волейболисты «Зенита-Спб» победили «Локомотив» в первом матче «Финала шести» Кубка России

Волейболисты «Зенита-Спб» победили «Локомотив» в первом матче «Финала шести» Кубка России
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Сегодня, 6 мая, стартовал «Финал шести» Кубка России по волейболу в сезоне-2024/2025 среди мужчин. Завершился первый матч, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл новосибирский «Локомотив» со счётом 3:1 (25:21, 20:25, 25:18, 25:20).

Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
06 мая 2025, вторник. 16:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

«Локомотив» и «Зенит» представляют группу Б, в которой также принимает участие «Белогорье» (Белгород). В группе А сыграют «Динамо» (Москва), «Зенит» (Казань) и «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор). Первый матч квартете А пройдёт сегодня, 6 мая. На площадку «Центр волейбола» в Казани выйдут московское «Динамо» и местный «Зенит».

Матчи группового этапа пройдут 6, 7 и 8 мая. Полуфиналы состоятся в субботу, 10 мая, а финальные встречи – 11 мая.

Турнирная таблица «Финала шести» Кубка России (м)
Календарь «Финала шести» Кубка России (м)
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