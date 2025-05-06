Волейболисты «Зенита-Спб» победили «Локомотив» в первом матче «Финала шести» Кубка России

Сегодня, 6 мая, стартовал «Финал шести» Кубка России по волейболу в сезоне-2024/2025 среди мужчин. Завершился первый матч, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл новосибирский «Локомотив» со счётом 3:1 (25:21, 20:25, 25:18, 25:20).

«Локомотив» и «Зенит» представляют группу Б, в которой также принимает участие «Белогорье» (Белгород). В группе А сыграют «Динамо» (Москва), «Зенит» (Казань) и «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор). Первый матч квартете А пройдёт сегодня, 6 мая. На площадку «Центр волейбола» в Казани выйдут московское «Динамо» и местный «Зенит».

Матчи группового этапа пройдут 6, 7 и 8 мая. Полуфиналы состоятся в субботу, 10 мая, а финальные встречи – 11 мая.