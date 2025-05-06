Казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в «Финале шести» Кубка России среди мужчин
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Завершился второй матч «Финал шести» Кубка России — 2024/2025 по волейболу среди мужчин, в котором казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:0 (25:22, 25:22, 25:19).
Кубок России (м) . Группа A. 1-й тур
06 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Ранее «Зенит» из Санкт-Петербурга победил новосибирский «Локомотив» — 3:1 (25:21, 20:25, 25:18, 25:20).
«Динамо» (Москва) и «Зенит» (Казань) представляют группу А, в которой также принимает участие «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор).
«Финал шести» проходит в Казани с 6 по 11 мая. Шесть команд разбиты на две группы, из которых в полуфинал выйдут по два лучших коллектива. Матчи группового этапа пройдут 6, 7 и 8 мая. Полуфиналы состоятся в субботу, 10 мая, а финальные встречи – 11 мая.
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