Казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в «Финале шести» Кубка России среди мужчин

Завершился второй матч «Финал шести» Кубка России — 2024/2025 по волейболу среди мужчин, в котором казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:0 (25:22, 25:22, 25:19).

Ранее «Зенит» из Санкт-Петербурга победил новосибирский «Локомотив» — 3:1 (25:21, 20:25, 25:18, 25:20).

«Динамо» (Москва) и «Зенит» (Казань) представляют группу А, в которой также принимает участие «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор).

«Финал шести» проходит в Казани с 6 по 11 мая. Шесть команд разбиты на две группы, из которых в полуфинал выйдут по два лучших коллектива. Матчи группового этапа пройдут 6, 7 и 8 мая. Полуфиналы состоятся в субботу, 10 мая, а финальные встречи – 11 мая.