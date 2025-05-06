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Определена символическая сборная женского Кубка России по волейболу, MVP — Эбрар Каракурт

Определена символическая сборная женского Кубка России по волейболу, MVP — Эбрар Каракурт
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Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) обнародовала символическую сборную «Финала шести» Кубка России — 2024/2025 среди женщин. Напомним, победительницами турнира стали волейболистки краснодарского «Локомотива», в финале в пяти сетах обыгравшие «Динамо-Ак Барс» (Казань). В матче за третье место подмосковный клуб «Заречье-Одинцово» победил «Ленинградку» из Санкт-Петербурга.

Волейбол. Символическая сборная «Финала шести» Кубка России — 2024/2025 среди женщин:

MVP: Эбрар Каракурт («Локомотив»)
Связующая: Ева Павлович Мори («Заречье-Одинцово»)
Диагональная: Анастасия Гарелик («Ленинградка»)
Блокирующие: Дарья Киселёва («Локомотив»), Екатерина Любушкина («Локомотив»)
Доигровщицы: Ирина Воронкова («Локомотив»), Брайелин Мартинес («Динамо-Ак Барс»)
Либеро: Ольга Костюкевич («Локомотив»)

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