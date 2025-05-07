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Результаты матчей «Финала шести» Кубка России–2025 6 мая

Результаты матчей «Финала шести» Кубка России–2025 6 мая
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Вчера, 6 мая, состоялись первые матчи группового этапа «Финала шести» Кубка России у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей «Финала шести» Кубка России – 2025 6 мая

Группа А
«Зенит» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (25:22, 25:22, 25:19);

Группа Б
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:1 (25:21, 20:25, 25:18, 25:20).

«Динамо» (Москва), «Зенит» (Казань) и «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) разыграют путёвки в полуфинал турнира в группе А. «Локомотив» (Новосибирск), «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Белогорье» (Белгород) определят полуфиналистов Кубка России-2025 в группе Б.

Матчи группового этапа пройдут 6, 7 и 8 мая. Полуфиналы состоятся в субботу, 10 мая, а финальные встречи – 11 мая.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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