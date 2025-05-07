Кубок России — 2025, волейбол: расписание игрового дня 7 мая

Сегодня, 7 мая, продолжатся матчи группового этапа Кубка России — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Волейбол. Кубок России — 2025, мужчины. Групповой этап, 1-й тур. Расписание 7 мая (время — московское):

16:00. «Белогорье» (Белгород) — «Локомотив» (Новосибирск).

19:00. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Динамо» (Москва).

С 6 по 8 мая 2025 года в Казани состоится групповой этап «Финала шести» мужского Кубка России по волейболу — 2025. 6, 7 и 8 мая пройдут матчи группового этапа. Полуфиналы состоятся в субботу, 10 мая, а финальные встречи – 11 мая.