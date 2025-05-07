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Пламен Константинов рассказал, чем остался недоволен в матче Кубка России с «Зенитом»

Пламен Константинов рассказал, чем остался недоволен в матче Кубка России с «Зенитом»
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Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов рассказал, что не понравилось ему в действиях своей команды в матче группового этапа «Финала шести» Кубка России с «Зенитом» из Санкт-Петербурга (1:3).

«Я недоволен нашей подачей и нашей доигровкой. Много ошибок на подаче неоправданных. И потом в доигровке огромное количество брака. То, что не дало нам шанс. Минусовые мячи тоже не смогли доставить нападающим, чтобы они боролись с блоком, а не просто думали, как перекинуть мяч. В этих нюансах игры мы были хуже, поэтому логичный счёт в пользу «Зенита».

Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
06 мая 2025, вторник. 16:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

Чтобы держать такой уровень, как во втором сете, нужен класс, высший класс и мастерство. Если бы могли держать такой уровень всю игру, тогда «Локомотив» был бы сборной России. Сложно держать такой уровень на самом деле и невозможно это делать всю игру. Я не прошу 76%, а просто нормальную доигровку. Я думаю, что это решило игру», — сказал Константинов в послематчевом интервью.

Во второй день группового этапа «Локомотив» сыграет с «Белогорьем».

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