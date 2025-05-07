«Есть энергия, мотивация. За этим пришёл результат». Алекно — о победе над «Локомотивом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно рассказал о победе над «Локомотивом» (3:1) на групповом этапе «Финала шести» Кубка России.

«Важная победа после эмоционального выплеска, который у нас был в финале чемпионата России. Эмоциональное восстановление самое тяжёлое. Тяжелее восстанавливаться, особенно после поражений. Смотрю, что есть энергия, есть мотивация. За этим пришёл результат.

Во втором сете «Локомотив» играл лучше, мы – хуже. Простая арифметика. Кто делает больше ошибок, тот проигрывает. Во всех видах спорта. В волейболе это в кубе», — сказал Алекно в послематчевом интервью.