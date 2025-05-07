«Есть энергия, мотивация. За этим пришёл результат». Алекно — о победе над «Локомотивом»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно рассказал о победе над «Локомотивом» (3:1) на групповом этапе «Финала шести» Кубка России.
Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
06 мая 2025, вторник. 16:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
«Важная победа после эмоционального выплеска, который у нас был в финале чемпионата России. Эмоциональное восстановление самое тяжёлое. Тяжелее восстанавливаться, особенно после поражений. Смотрю, что есть энергия, есть мотивация. За этим пришёл результат.
Во втором сете «Локомотив» играл лучше, мы – хуже. Простая арифметика. Кто делает больше ошибок, тот проигрывает. Во всех видах спорта. В волейболе это в кубе», — сказал Алекно в послематчевом интервью.
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