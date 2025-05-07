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«Мы как кардиограмма, туда-сюда пляшем». Ильяс Куркаев прокомментировал матч с «Зенитом»

«Мы как кардиограмма, туда-сюда пляшем». Ильяс Куркаев прокомментировал матч с «Зенитом»
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Капитан новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев прокомментировал поражение своей команды от петербургского «Зенита» (1:3) в матче группового этапа «Финала шести» Кубка России.

Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
06 мая 2025, вторник. 16:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

«Я думаю, что соперник объективно выглядит посильнее нас, но и мы находили ключи к игре. Жаль, что не получилось это продлить, хотя они не производили никакой работы над ошибками. Всё, что должно было, залетало. У нас было какое-то волнение, не хватало стабильности, теряли концентрацию. Играть мы с ними можем, но не хватает стабильности. Мне тяжело это объяснить, ведь я не тренер и не вижу игру со стороны. Нет стабильности, мы как кардиограмма, туда-сюда пляшем. Это наша проблема весь сезон – у меня нет ответа почему», — приводит слова Куркаева сайт Всероссийской федерации волейбола.

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