«Мы как кардиограмма, туда-сюда пляшем». Ильяс Куркаев прокомментировал матч с «Зенитом»

Капитан новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев прокомментировал поражение своей команды от петербургского «Зенита» (1:3) в матче группового этапа «Финала шести» Кубка России.

«Я думаю, что соперник объективно выглядит посильнее нас, но и мы находили ключи к игре. Жаль, что не получилось это продлить, хотя они не производили никакой работы над ошибками. Всё, что должно было, залетало. У нас было какое-то волнение, не хватало стабильности, теряли концентрацию. Играть мы с ними можем, но не хватает стабильности. Мне тяжело это объяснить, ведь я не тренер и не вижу игру со стороны. Нет стабильности, мы как кардиограмма, туда-сюда пляшем. Это наша проблема весь сезон – у меня нет ответа почему», — приводит слова Куркаева сайт Всероссийской федерации волейбола.