Алексей Вербов: нужно снять наши золотые медальки и убрать их куда-то глубоко в ящик

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа «Финала шести» Кубка России над московским «Динамо» (3:0).

«Сегодня получилось не всё, что хотели. После второй партии на тяжёлых мячах у «Динамо» было под 65% реализации. Мы не должны допускать этого, хотя, бывает, и соперник делает что-то очень хорошо. Есть моментики, которые хотелось бы улучшить, но результат самый положительный.

Макс Михайлов – молодец. В очередной раз доказал, что равных ему нет. Но это только первая игра, мы её даже особо не праздновали. Надо её максимально быстро забыть, так же, как и наше чемпионство. Сегодня в раздевалке это обсуждали, что перед этим турниром нужно снять наши золотые медальки и убрать их куда-то глубоко в ящик, чтобы мы о них даже не вспоминали. Команды, которые сюда приехали, перед «Зенитом» в ноги падать не собираются. Все хотят выиграть этот турнир и закончить сезон на мажорной ноте. Мы прекрасно отдаём себе отчёт в этом», — приводит слова Вербова официальный сайт казанского клуба.