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Алексей Вербов: нужно снять наши золотые медальки и убрать их куда-то глубоко в ящик

Алексей Вербов: нужно снять наши золотые медальки и убрать их куда-то глубоко в ящик
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа «Финала шести» Кубка России над московским «Динамо» (3:0).

Кубок России (м) . Группа A. 1-й тур
06 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

«Сегодня получилось не всё, что хотели. После второй партии на тяжёлых мячах у «Динамо» было под 65% реализации. Мы не должны допускать этого, хотя, бывает, и соперник делает что-то очень хорошо. Есть моментики, которые хотелось бы улучшить, но результат самый положительный.

Макс Михайлов – молодец. В очередной раз доказал, что равных ему нет. Но это только первая игра, мы её даже особо не праздновали. Надо её максимально быстро забыть, так же, как и наше чемпионство. Сегодня в раздевалке это обсуждали, что перед этим турниром нужно снять наши золотые медальки и убрать их куда-то глубоко в ящик, чтобы мы о них даже не вспоминали. Команды, которые сюда приехали, перед «Зенитом» в ноги падать не собираются. Все хотят выиграть этот турнир и закончить сезон на мажорной ноте. Мы прекрасно отдаём себе отчёт в этом», — приводит слова Вербова официальный сайт казанского клуба.

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