Константин Брянский рассказал, в чём «Динамо» нужно прибавить в матчах Кубка России

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение от казанского «Зенита» (0:3) на групповом этапе «Финала шести» Кубка России.

«Мы могли сыграть лучше, особенно в доигровочных мячах. Было много смягчённых мячей на блоке, достаточно неплохо доставали в защите, однако реализация страдала. Могли на этом сделать разницу, но не сделали.

Два чистых блока поставили, а смягчений было гораздо больше. Их нужно считать и записывать в позитив, потому что мы доставали после этого в защите. Я бы не сказал, что есть проблема прямо колоссальная. А вот то, что попадали в контратаке под блок соперника – над этим надо поработать», — приводит слова Брянского сайт Всероссийской федерации волейбола.