Константин Брянский рассказал, в чём «Динамо» нужно прибавить в матчах Кубка России
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение от казанского «Зенита» (0:3) на групповом этапе «Финала шести» Кубка России.
Кубок России (м) . Группа A. 1-й тур
06 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
«Мы могли сыграть лучше, особенно в доигровочных мячах. Было много смягчённых мячей на блоке, достаточно неплохо доставали в защите, однако реализация страдала. Могли на этом сделать разницу, но не сделали.
Два чистых блока поставили, а смягчений было гораздо больше. Их нужно считать и записывать в позитив, потому что мы доставали после этого в защите. Я бы не сказал, что есть проблема прямо колоссальная. А вот то, что попадали в контратаке под блок соперника – над этим надо поработать», — приводит слова Брянского сайт Всероссийской федерации волейбола.
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