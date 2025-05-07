Майка Кристенсон подвёл итоги игры в России: сказочный финал моей карьеры в Казани

Связующий «Зенита-Казань» американец Майка Кристенсон, который после завершения текущего сезона перейдёт в итальянскую «Верону», подвёл итоги четырёхлетнего пребывания в России и выступления за казанский клуб.

«Четыре года! Это просто безумие, как быстро летит время. Я только на днях думал об этом. Никаких планов я тогда не строил. У меня в целом не было каких-то больших ожиданий. Я хотел помочь команде, насколько мог. Конечно, в первые дни я прилично нервничал, поскольку не знал, чего ждать от новой страны, но мне очень помог тёплый приём в клубе. Я был приятно удивлён тем, как ко мне относились с первых дней. «Зенит-Казань» – это лучший клуб в мире, по-настоящему профессиональный клуб. И я буду об этом говорить всем до тех пор, пока не окажусь в команде, где всё организовано лучше. Здесь всё на высочайшем уровне, здесь все делают всё, чтобы команда побеждала во всех турнирах. И это потрясающее место, чтобы играть в волейбол.

Я очень горжусь нашими победами. Горжусь тем, чего мы достигли как команда. Здорово, что мы в любой момент можем поднять глаза и посмотреть, сколько новых звёзд появилось на баннерах, которые висят в Центре волейбола, за четыре сезона. Это повод для гордости. Но знаете, мне очень хочется добавить туда ещё одну звезду. Очень хочется. Это был бы сказочный финал моей карьеры в Казани. Я не загружаю себя лишними мыслями, но хочется выйти на площадку и сделать то, что я должен – помочь команде победить в Кубке России», – приводит слова Кристенсона «БО Спорт».