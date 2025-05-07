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«Я провёл одни из лучших лет карьеры». Кристенсон — о том, чему его научила жизнь в России

«Я провёл одни из лучших лет карьеры». Кристенсон — о том, чему его научила жизнь в России
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Связующий казанского «Зенита» Майка Кристенсон перед завершением контракта с клубом рассказал, чему его научила жизнь в России.

«Начну с волейбола. Я увидел, сколько монстр-волейболистов играют в России. В каждой команде есть один-два нападающих с невероятными данными, которые могут изменить игру. Поэтому мне нужно было понять, как играть в таком же стиле, как они, и как играть против них, чтобы быть полезным в таком волейболе. Особенно против блокирующих, которым иногда не нужно даже высоко прыгать, чтобы накрыть атакующий удар. Я получил огромный опыт игры против высоких центральных и, думаю, смог прибавить в этом направлении. Что касается человеческих качеств, то я также многому научился. Научился быть лидером команды не только на площадке, помогать партнёрам прогрессировать, лучше с ними взаимодействовать.

И, знаете, за последние годы я провёл много времени наедине с собой, так как моя семья была вдалеке. Это интересный опыт, ты многое узнаёшь о себе как о человеке. Могу сказать, что за это время я повзрослел, особенно как игрок. Думаю, что в Казани я провёл одни из лучших лет карьеры. Я многое узнал от своих партнёров, от тренеров, всех, кто был рядом со мной всё это время. Горжусь тем, какого прогресса я достиг за эти годы и как спортсмен, и как человек», – приводит слова Кристенсона «БО Спорт».

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