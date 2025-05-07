Кристенсон оценил Константина Абаева в качестве преемника в казанском «Зените»

Связующий казанского «Зенита» американец Майка Кристенсон, который проводит последний сезон в российской Суперлиге перед переходом в итальянскую «Верону», оценил своего преемника Константина Абаева. Он заменит американца в следующем сезоне мужской Суперлиги.

«Абаев – отличный связующий. Думаю, руководство «Зенита» поступило верно, подписав с ним контракт. Атака команды будет в надёжных руках в следующем сезоне, и я буду с интересом следить за ней. Я уже сказал парням, что будут смотреть каждый матч «Зенита», ну и, надеюсь, что меня не выгонят из командного чата и я смогу болтать с ними и дальше.

Абаев провёл хороший сезон в «Вероне», команда отлично выступила в Кубке Италии и почти его выиграла. Я рад тому, что именно «Зенит» будет его следующей командой. Это здорово и для него, и для Казани», – приводит слова Кристенсона «БО Спорт».