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«Локомотив» обыграл «Белогорье» в «Финале шести» Кубка России среди мужчин

«Локомотив» обыграл «Белогорье» в «Финале шести» Кубка России среди мужчин
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Завершился второй матч группы «Б» «Финала шести» в Кубке России – 2024/2025 по волейболу среди мужчин, в котором новосибирский «Локомотив» обыграл «Белогорье» (Белгород) со счётом 3:0 (25:20, 29:27, 25:22).

Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
07 мая 2025, среда. 16:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Молдавский, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь

Самым результативным игроком матча стал диагональный «Локомотива» Раджаб Шахбанмирзаев, который набрал 19 очков.

«Локомотив» одержал первую победу в «Финале шести», ранее он уступил «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 1:3 (25:21, 20:25, 25:18, 25:20). Для «Белогорья» эта игра стала первой в рамках группового этапа «Финала шести». «Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы «Б». В группе «А» играют «Динамо» (Москва), «Зенит» (Казань) и «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор).

«Локомотив» гарантировал себе место в полуфинале соревнований, однако пока неизвестно, с какого места в группе.

«Финал шести» проходит в Казани с 6 по 11 мая. Шесть команд разбиты на две группы, из которых в полуфинал выйдут по два лучших коллектива. Матчи группового этапа пройдут 6, 7 и 8 мая. Полуфиналы состоятся в субботу, 10 мая, а финальные встречи – 11 мая.

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