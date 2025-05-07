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Волейболисты «Динамо» М победили «Динамо-ЛО» в матче «Финала шести» Кубка России

Волейболисты «Динамо» М победили «Динамо-ЛО» в матче «Финала шести» Кубка России
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Завершился второй матч группы «А» «Финала шести» Кубка России – 2024/2025 по волейболу среди мужчин, в котором волейболисты «Динамо» М (Москва) обыграли «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 19:25, 25:17).

Кубок России (м) . Группа A. 1-й тур
07 мая 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Лапин, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

Волейболисты «Динамо» М одержали первую победу на групповом этапе «Финала шести», ранее он уступили казанскому «Зениту» со счётом 0:3 (22:25, 22:25, 19:25). Для «Динамо-ЛО» эта игра стала первой в рамках группового этапа.

Казанский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы «А». В группе «Б» играют «Локомотив» (Новосибирск), «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Белогорье» (Белгород).

«Финал шести» проходит в Казани с 6 по 11 мая. Шесть команд разбиты на две группы, из которых в полуфинал выйдут по два лучших коллектива. Матчи группового этапа пройдут 6, 7 и 8 мая. Полуфиналы состоятся в субботу, 10 мая, а финальные встречи – 11 мая.

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