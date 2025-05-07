Результаты матчей «Финала шести» Кубка России 7 мая

Сегодня, 7 мая, состоялись встречи группового этапа «Финала шести» Кубка России у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей «Финала шести» Кубка России — 2025 7 мая

Группа «А»

«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – «Динамо» (Москва) – 1:3 (22:25, 18:25, 25:19, 17:25);

Группа «Б»

«Белогорье» (Белгород) – «Локомотив» (Новосибирск) – 0:3 (20:25, 27:29, 22:25).

«Зенит» (Казань) занимает первое место в группе «А», их одноклубники из Санкт-Петербурга возглавляют таблицу группы «Б». В полуфинал турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи группового этапа пройдут 6, 7 и 8 мая. Полуфиналы состоятся в субботу, 10 мая, а финальные встречи – 11 мая.