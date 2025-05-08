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Расписание матчей Кубка России — 2025 по волейболу 8 мая

Расписание матчей Кубка России — 2025 по волейболу 8 мая
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Сегодня, 8 мая, продолжатся матчи группового этапа Кубка России — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Кубок России — 2025, мужчины. Групповой этап, 1-й тур. Расписание 8 мая (время — московское):

16:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Белогорье» (Белгород);
19:00. «Зенит-Казань» – «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор).

С 6 по 8 мая 2025 года в Казани проходит групповой этап «Финала шести» мужского Кубка России по волейболу — 2025. 6, 7 и 8 мая проходят матчи группового этапа. Полуфиналы состоятся в субботу, 10 мая, а финальные встречи – 11 мая.

Турнирная таблица Кубка России
Календарь Кубка России
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