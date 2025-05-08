«Трентино» стал шестикратным чемпионом Италии

Мужской волейбольный клуб «Трентино» выиграл чемпионат Италии. В четвёртом матче финальной серии команда обыграла «Лубе Чивитанова» со счётом 3:2 (21:25, 28:26, 25:17, 20:25, 15:9). Общий счёт в серии – 3-1 (3:0, 0:3, 3:0, 3:2).

Самым результативным игроком заключительной встречи стал Александар Николов, выступающий за «Чивитанову», он набрал 23 очка. MVP матча признан Алессандро Микьелетто из «Трентино». Он принёс команде 22 очка.

Для «Трентино» это шестое чемпионство в национальном турнире. Ранее команда побеждала в сезонах-2007/2008, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015 и 2022/2023.

Бронзовым призёром итальянского чемпионата стала «Перуджа», обыгравшая в борьбе за медали «Пьяченцу».