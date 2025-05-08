Пламен Константинов: есть какая-то логика в том, чтобы в первой игре сыграть неровно
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Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов оценил игру команды в матче с «Белогорьем» в рамках группового этапа мужского Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 29:27, 25:22) в пользу новосибирцев.
Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
07 мая 2025, среда. 16:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Молдавский, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь
«Сегодня мы исправили те проблемы, которые были у нас вчера. В первую очередь это подача. Нашли какой-то баланс с ошибками. То, что перегнули с ними вчера, абсолютно неоправданно. Сегодня мы их исправили. Держали съём, правильный выбор делали на блоке. Это решило исход игры.
Когда в конце сезона почти 18 дней без игр, это всё равно сказывается на стабильности. Так что есть какая-то логика в том, чтобы в первой игре сыграть неровно», — приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.
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