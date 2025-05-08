Пламен Константинов: есть какая-то логика в том, чтобы в первой игре сыграть неровно

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов оценил игру команды в матче с «Белогорьем» в рамках группового этапа мужского Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 29:27, 25:22) в пользу новосибирцев.

«Сегодня мы исправили те проблемы, которые были у нас вчера. В первую очередь это подача. Нашли какой-то баланс с ошибками. То, что перегнули с ними вчера, абсолютно неоправданно. Сегодня мы их исправили. Держали съём, правильный выбор делали на блоке. Это решило исход игры.

Когда в конце сезона почти 18 дней без игр, это всё равно сказывается на стабильности. Так что есть какая-то логика в том, чтобы в первой игре сыграть неровно», — приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.