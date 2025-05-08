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«Серия закинула нас в яму». Волков — о поражении «Белогорья» в матче с «Локомотивом»

«Серия закинула нас в яму». Волков — о поражении «Белогорья» в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер «Белогорья» Александр Волков прокомментировал поражение команды в матче с «Локомотивом» в рамках группового этапа мужского Кубка России. Встреча завершилась со счётом 0:3 (20:25, 27:29, 22:25).

Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
07 мая 2025, среда. 16:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Молдавский, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь

«Конечно, расстроены. Плохо сыграли, не справились в приёме, ни одной подачи не подали, приличное количество ошибок совершили. Особенно в начале партии серия из невыполненных подач закинула нас в яму.

Контратака сегодня была важна. «Локомотив» был сильнее. Мы только что закончили серию достаточно тяжёлых игр. Я уже устал говорить про травмы, которые нас преследуют на протяжении всего сезона, особенно в конце. Обидное поражение», — приводит слова Волкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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