Доигровщик «Белогорья»: отвратительный матч. Один из самых худших в сезоне

Доигровщик «Белогорья» Андрей Марченко оценил поражение своей команды в матче с «Локомотивом» в рамках группового этапа мужского Кубка России, который сейчас проходит в Казани. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 29:27, 25:22) в пользу новосибирцев.

«Отвратительный матч. Думаю, сегодня мы провели один из самых худших в сезоне. Не справились с приёмом — «Локомотив» начал наседать на нас сильной подачей. На выбитых мячах плохо сыграли.

Даже стыдно перед нашими болельщиками, кто-то из Белгорода приехал нас поддержать. Мы не смогли показать то, на что способны», — приводит слова Марченко пресс-служба ВФВ на официальном сайте.