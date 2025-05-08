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Доигровщик «Белогорья»: отвратительный матч. Один из самых худших в сезоне

Доигровщик «Белогорья»: отвратительный матч. Один из самых худших в сезоне
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Доигровщик «Белогорья» Андрей Марченко оценил поражение своей команды в матче с «Локомотивом» в рамках группового этапа мужского Кубка России, который сейчас проходит в Казани. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 29:27, 25:22) в пользу новосибирцев.

Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
07 мая 2025, среда. 16:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Молдавский, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь

«Отвратительный матч. Думаю, сегодня мы провели один из самых худших в сезоне. Не справились с приёмом — «Локомотив» начал наседать на нас сильной подачей. На выбитых мячах плохо сыграли.

Даже стыдно перед нашими болельщиками, кто-то из Белгорода приехал нас поддержать. Мы не смогли показать то, на что способны», — приводит слова Марченко пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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