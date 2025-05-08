«Это непозволительно». Брянский — об игре «Динамо» в матче с «Динамо-ЛО»

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский оценил игру своей команды в матче с «Динамо-ЛО» в рамках группового этапа мужского Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 19:25, 25:17) в пользу столичной команды.

«Точно незапланированно так получилось в третьем сете. Это не очень хорошо, когда останавливаешься, владея инициативой, отдаешь её сопернику, который произвёл массу замен и дал поиграть людям. Мы сами сбавили обороты и позволили нас обыграть, ещё и с достаточно крупным счётом. Это непозволительно. Большое количество брака, но хорошо, что в четвёртом сете всё это обратно отыграли.

Так не хочется всё это считать. Мы уже сыграли матч, могли сыграть его лучше и дать себе больше шансов пройти дальше. 3:0 — это хороший результат с хорошим счётом. Но как получилось, так получилось. Де-факто 3:1. Поэтому завтра будем ждать игру «Зенита» с Ленобластью», — приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.