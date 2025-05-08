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«Это непозволительно». Брянский — об игре «Динамо» в матче с «Динамо-ЛО»

«Это непозволительно». Брянский — об игре «Динамо» в матче с «Динамо-ЛО»
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский оценил игру своей команды в матче с «Динамо-ЛО» в рамках группового этапа мужского Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 19:25, 25:17) в пользу столичной команды.

Кубок России (м) . Группа A. 1-й тур
07 мая 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Лапин, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«Точно незапланированно так получилось в третьем сете. Это не очень хорошо, когда останавливаешься, владея инициативой, отдаешь её сопернику, который произвёл массу замен и дал поиграть людям. Мы сами сбавили обороты и позволили нас обыграть, ещё и с достаточно крупным счётом. Это непозволительно. Большое количество брака, но хорошо, что в четвёртом сете всё это обратно отыграли.

Так не хочется всё это считать. Мы уже сыграли матч, могли сыграть его лучше и дать себе больше шансов пройти дальше. 3:0 — это хороший результат с хорошим счётом. Но как получилось, так получилось. Де-факто 3:1. Поэтому завтра будем ждать игру «Зенита» с Ленобластью», — приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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