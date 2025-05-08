«Игра мне очень понравилась». Главный тренер «Динамо-ЛО» — о поражении от «Динамо» М

Главный тренер «Динамо-ЛО» Александр Климкин прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче группового этапа мужского Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 19:25, 25:17) в пользу столичной команды.

«Встреча мне очень понравилась, настрой игроков тоже положительный. Единственное, конечно, допускали много ошибок, слишком много их было в каждой партии. Исключением была третья партия, когда «Динамо» сами успокоились и упустили шанс. Конечно, в третьем сете мы сделали замены, «Динамо» уже немного расслабились, но если бы ребята продолжили играть свою игру, то 3:0 матч бы и закончился.

Особенный настрой на «Динамо»? То, что было в плей-офф, осталось в плей-офф. Ребята уже многие говорили, что они только приехали с турнира и были не в своих кондициях. А мы как раз вышли на тот уровень, который могли показывать на длительный период», — приводит слова Климкина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.