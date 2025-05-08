Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Игра мне очень понравилась». Главный тренер «Динамо-ЛО» — о поражении от «Динамо» М

«Игра мне очень понравилась». Главный тренер «Динамо-ЛО» — о поражении от «Динамо» М
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Динамо-ЛО» Александр Климкин прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче группового этапа мужского Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 19:25, 25:17) в пользу столичной команды.

Кубок России (м) . Группа A. 1-й тур
07 мая 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Лапин, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«Встреча мне очень понравилась, настрой игроков тоже положительный. Единственное, конечно, допускали много ошибок, слишком много их было в каждой партии. Исключением была третья партия, когда «Динамо» сами успокоились и упустили шанс. Конечно, в третьем сете мы сделали замены, «Динамо» уже немного расслабились, но если бы ребята продолжили играть свою игру, то 3:0 матч бы и закончился.

Особенный настрой на «Динамо»? То, что было в плей-офф, осталось в плей-офф. Ребята уже многие говорили, что они только приехали с турнира и были не в своих кондициях. А мы как раз вышли на тот уровень, который могли показывать на длительный период», — приводит слова Климкина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
«Это непозволительно». Брянский — об игре «Динамо» в матче с «Динамо-ЛО»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android