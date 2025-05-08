«Зенит-Спб» обыграл «Белогорье» и вышел в полуфинал Кубка России по волейболу

Сегодня, 8 мая, в Казани проходит очередной день «Финала шести» Кубка России — 2025 по волейболу среди мужчин. Завершился матч группы Б между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Белогорьем» (Белгород). Петербургская команда одержала победу со счётом 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 33:31) и заняла первое место в группе.

Клуб из Белгорода, потерпев два поражения на групповом этапе, разместился на последней строчке и не смог пробиться в полуфинал. Второе место в квартете Б занял новосибирский «Локомотив».

Матчи группового этапа проходят 6, 7 и 8 мая. Полуфиналы состоятся в субботу, 10 мая, а финал и матч за третье место — 11 мая.