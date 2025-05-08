«Зенит-Спб» обыграл «Белогорье» и вышел в полуфинал Кубка России по волейболу
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Сегодня, 8 мая, в Казани проходит очередной день «Финала шести» Кубка России — 2025 по волейболу среди мужчин. Завершился матч группы Б между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Белогорьем» (Белгород). Петербургская команда одержала победу со счётом 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 33:31) и заняла первое место в группе.
Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
08 мая 2025, четверг. 16:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Бабкевич, Юринский, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Богатко, Тисевич
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Швец, Молдавский, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Захаров, Заболотников, Штыблов, Цзининь, Голубев
Клуб из Белгорода, потерпев два поражения на групповом этапе, разместился на последней строчке и не смог пробиться в полуфинал. Второе место в квартете Б занял новосибирский «Локомотив».
Матчи группового этапа проходят 6, 7 и 8 мая. Полуфиналы состоятся в субботу, 10 мая, а финал и матч за третье место — 11 мая.
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