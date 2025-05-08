Тренер «Белогорья» Волков высказался после вылета команды из Кубка России

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков прокомментировал вылет команды из Кубка России. Клуб проиграл оба матча «Зениту» из Санкт-Петербурга и новосибирскому «Локомотиву» в группе Б.

«Самое главное: хочу сказать спасибо всем болельщикам, весь зал болел. Спасибо за этот сезон, мы будем становиться лучше. Я надеюсь, все наши проблемы и травмы реабилитируем в следующем сезоне и будем показывать не менее интересный волейбол. Как вы видели, ребята боролись, весь зал болел — было круто. На таких эмоциях приятно заканчивать. Маленький осадок, конечно, остался от того, что не вышли, что уступили эту игру, но что делать — Питер сегодня сильнее», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Анна Смагарева.