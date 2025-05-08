Тренер «Белогорья» Волков высказался после вылета команды из Кубка России
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Главный тренер «Белогорья» Александр Волков прокомментировал вылет команды из Кубка России. Клуб проиграл оба матча «Зениту» из Санкт-Петербурга и новосибирскому «Локомотиву» в группе Б.
Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
07 мая 2025, среда. 16:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Молдавский, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь
Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
08 мая 2025, четверг. 16:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Бабкевич, Юринский, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Богатко, Тисевич
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Швец, Молдавский, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Захаров, Заболотников, Штыблов, Цзининь, Голубев
«Самое главное: хочу сказать спасибо всем болельщикам, весь зал болел. Спасибо за этот сезон, мы будем становиться лучше. Я надеюсь, все наши проблемы и травмы реабилитируем в следующем сезоне и будем показывать не менее интересный волейбол. Как вы видели, ребята боролись, весь зал болел — было круто. На таких эмоциях приятно заканчивать. Маленький осадок, конечно, остался от того, что не вышли, что уступили эту игру, но что делать — Питер сегодня сильнее», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Анна Смагарева.
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