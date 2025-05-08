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«Зенит-Казань» одержал победу над «Динамо-ЛО» в «Финале шести» Кубка России

«Зенит-Казань» одержал победу над «Динамо-ЛО» в «Финале шести» Кубка России
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Сегодня, 8 мая, в Казани проходит очередной день «Финала шести» Кубка России — 2025 по волейболу среди мужчин. Завершился последний матч группового этапа. В квартете А местный «Зенит» победил «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор). Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:1 (25:18, 25:14, 25:27, 25:20) и заняли первое место в группе.

Кубок России (м) . Группа A. 1-й тур
08 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Граханцев, Жогов, Красильников
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Лапин, Москвитин, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Демирчов, Борило, Авдоченко, Демин, Пятаков

Клуб из Ленинградской области, потерпев два поражения на групповом этапе, разместился на последней строчке и не смог пробиться в полуфинал. Второе место в квартете Б заняло московское «Динамо».

Матчи группового этапа проходили 6, 7 и 8 мая. Полуфиналы состоятся в субботу, 10 мая, а финал и матч за третье место — 11 мая.

Турнирная плей-офф Кубка России — 2025 по волейболу (м)
Календарь Кубка России — 2025 по волейболу (м)
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Новости. Волейбол
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