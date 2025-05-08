«Зенит-Казань» одержал победу над «Динамо-ЛО» в «Финале шести» Кубка России

Сегодня, 8 мая, в Казани проходит очередной день «Финала шести» Кубка России — 2025 по волейболу среди мужчин. Завершился последний матч группового этапа. В квартете А местный «Зенит» победил «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор). Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:1 (25:18, 25:14, 25:27, 25:20) и заняли первое место в группе.

Клуб из Ленинградской области, потерпев два поражения на групповом этапе, разместился на последней строчке и не смог пробиться в полуфинал. Второе место в квартете Б заняло московское «Динамо».

Матчи группового этапа проходили 6, 7 и 8 мая. Полуфиналы состоятся в субботу, 10 мая, а финал и матч за третье место — 11 мая.