Тренер «Белогорья» Волков объяснил причину поражения от «Зенита» в Кубке России
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Главный тренер «Белогорья» Александр Волков считает, что заминка в первой партии повлияла на результат матча с петербургским «Зенитом» 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 31:33) в «Финале шести» Кубка России.
Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
08 мая 2025, четверг. 16:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Бабкевич, Юринский, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Богатко, Тисевич
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Швец, Молдавский, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Захаров, Заболотников, Штыблов, Цзининь, Голубев
«После 2:0 команда вела. С чем связано это? Мы пытались, цеплялись как могли всеми силами. К сожалению, в первой партии в одной расстановке немножечко забуксовали и тем самым провалились, отдав возможность выхода в следующую стадию», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Анна Смагарева.
«Зенит» в полуфинале турнира сыграет с московским «Динамо». В другом полуфинале встретятся «Зенит-Казань» и новосибирский «Локомотив».
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