Тренер «Белогорья» Волков объяснил причину поражения от «Зенита» в Кубке России

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков считает, что заминка в первой партии повлияла на результат матча с петербургским «Зенитом» 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 31:33) в «Финале шести» Кубка России.

«После 2:0 команда вела. С чем связано это? Мы пытались, цеплялись как могли всеми силами. К сожалению, в первой партии в одной расстановке немножечко забуксовали и тем самым провалились, отдав возможность выхода в следующую стадию», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Анна Смагарева.

«Зенит» в полуфинале турнира сыграет с московским «Динамо». В другом полуфинале встретятся «Зенит-Казань» и новосибирский «Локомотив».