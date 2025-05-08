Результаты матчей «Финала шести» Кубка России 8 мая

Сегодня, 8 мая, состоялись встречи группового этапа «Финала шести» Кубка России у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей «Финала шести» Кубка России — 2025 8 мая:

Группа «А»

«Зенит-Казань» — «Динамо-ЛО» — 3:1 (25:18, 25:14, 25:27, 25:20);

Группа «Б»

«Зенит Спб» — «Белогорье» (Белгород) — 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 33:31).

В группе «А» первые два места заняли «Зенит-Казань» и московское «Динамо». Они и вышли в полуфинал турнира. В группе «Б» двумя лучшими командами стали «Зенит Спб» и новосибирский «Локомотив».

В полуфиналах между собой сыграют «Зенит-Казань» и «Локомотив», в другой паре — «Зенит Спб» и «Динамо».

Полуфиналы состоятся в субботу, 10 мая, а финальные встречи — 11 мая.