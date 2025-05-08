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Стали известны полуфиналисты Кубка России — 2025 по волейболу среди мужчин

Стали известны полуфиналисты Кубка России — 2025 по волейболу среди мужчин
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Сегодня, 8 мая, прошли заключительные матчи группового этапа «Финала шести» Кубка России — 2025 по волейболу среди мужчин. В группе «А» первые два места заняли «Зенит-Казань» и московское «Динамо». Они и вышли в полуфинал турнира. В группе «Б» двумя лучшими командами стали «Зенит Спб» и новосибирский «Локомотив». Таким образом, стали известны полуфинальные пары.

Волейбол. «Финал шести» Кубка России — 2025. Мужчины. полуфинал:

  • «Зенит-Спб» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва);
  • «Зенит» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск).

Турнир проходит в Казани. Полуфиналы состоятся в субботу, 10 мая, а финал и матч за третье место в воскресенье, 11 мая.

Сетка плей-офф «Финала шести» Кубка России
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