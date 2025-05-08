Алекно объяснил, из-за чего пошёл разбираться с судьями в матче с «Белогорьем»

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу над «Белогорье» 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 33:31) и выход в полуфинал «Финала шести» Кубка России.
— Поздравляем с победой! На сегодня задача выполнена, довольны?
— Доволен, конечно. Как может быть тренер недоволен результатом?
— Насколько вы удовлетворены тем, как сыграла скамейка сегодня? Если учесть, что два сета отдали, но самые эмоциональные и тяжёлые забрали?
— Ну, понятно, что хочется большего. Есть некоторые игроки, которые не имеют опыта. В общем, доволен победой.
— Вы с судьями пошли разбираться.
— Нет, когда мы проводим несколько семинаров, там показывают одно, в игре — другое. Мы запустились, где правда, — передаёт слова Алекно корреспондент «Чемпионата» Анна Смагарева.
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