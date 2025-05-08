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Алекно объяснил, из-за чего пошёл разбираться с судьями в матче с «Белогорьем»

Алекно объяснил, из-за чего пошёл разбираться с судьями в матче с «Белогорьем»
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Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу над «Белогорье» 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 33:31) и выход в полуфинал «Финала шести» Кубка России.

Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
08 мая 2025, четверг. 16:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Бабкевич, Юринский, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Богатко, Тисевич
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Швец, Молдавский, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Захаров, Заболотников, Штыблов, Цзининь, Голубев

— Поздравляем с победой! На сегодня задача выполнена, довольны?
— Доволен, конечно. Как может быть тренер недоволен результатом?

— Насколько вы удовлетворены тем, как сыграла скамейка сегодня? Если учесть, что два сета отдали, но самые эмоциональные и тяжёлые забрали?
— Ну, понятно, что хочется большего. Есть некоторые игроки, которые не имеют опыта. В общем, доволен победой.

— Вы с судьями пошли разбираться.
— Нет, когда мы проводим несколько семинаров, там показывают одно, в игре — другое. Мы запустились, где правда, — передаёт слова Алекно корреспондент «Чемпионата» Анна Смагарева.

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