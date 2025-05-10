Расписание матчей Кубка России — 2025 по волейболу 10 мая

Сегодня, 10 мая, состоятся полуфинальные матчи «Финала шести» Кубка России — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Кубок России — 2025, мужчины. Полуфинал, 10 мая (время — московское):

16:30. «Зенит-Казань» – «Локомотив» (Новосибирск);

19:30. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва).

С 6 по 8 мая 2025 года в Казани проходил групповой этап «Финала шести» мужского Кубка России по волейболу — 2025. Эти четыре команды заняли первые два места в своих группах в «Финале шести». Полуфиналы состоятся сегодня, 10 мая, а финал и матч за третье место – в воскресенье, 11 мая.