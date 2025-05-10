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«Зенит-Казань» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча КР по волейболу — в 16:30

«Зенит-Казань» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча КР по волейболу — в 16:30
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Сегодня, 10 мая, в Казани состоится полуфинальный матч Кубка России по волейболу — 2025 среди мужчин между командами «Зенит-Казань» и «Локомотив» (Новосибирск). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры между казанским и новосибирским клубами. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Кубок России (м) . 1/2 финала
10 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Локомотив
Новосибирск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во втором полуфинале сыграют «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Динамо» (Москва).

С 6 по 8 мая 2025 года в Казани проходил групповой этап «Финала шести» мужского Кубка России по волейболу — 2025. По две лучшие команды из групп A и Б вышли в полуфинал. Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье, 11 мая.

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